США представили Болгарії пропозицію щодо винищувачів F-16

Відділ оборонного співробітництва посольства США в Софії представив міністерству оборони Болгарії пропозицію про придбання восьми багатоцільових винищувачів F-16 Block 70.

Про це повідомляє міноборони Болгарії, передає власний кореспондент Укрінформу.

«У пропозиції про укладення договору на придбання Болгарією винищувачів F-16 Block 70 включені також питання оснащення бойових машин відповідним озброєнням та пов'язаних із ним систем довгострокової експлуатації, підготовки пілотів і персоналу для обслуговування машин», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що американській стороні належить підготувати остаточний варіант договору, який, згідно з процедурою, буде запропоновано урядові Болгарії для затвердження.

Як повідомлялося раніше, Болгарія придбає у США вісім багатоцільових винищувачів F-16, які замінять російські Міг-29, що перебувають на озброєнні армії країни. Загальна вартість бойових машин сягне, за попередніми даними, близько мільярда євро.

Фото: nationalinterest.org