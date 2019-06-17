DRAGON-19: у Польщі стартували найбільші навчання за участю 12 країн НАТО

У Польщі почалися найбільші цього року військові маневри DRAGON-19, в яких беруть участь солдати із 12 країн НАТО.

Про це повідомляє Радіо Польща.

У навчаннях задіяні 18 тисяч бійців і 2,5 тисячі одиниць військової техніки.

Головним учасником маневрів DRAGON-19 є 11-а Люблінська дивізія бронетанкової кавалерії, яку в рамках навчань підтримають, зокрема, військові підрозділи США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Румунії і Словаччини.

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Маневри проходять на суші, на морі, в повітрі і кіберпросторі, їх головна мета – перевірити сумісність польських частин з союзницькими військами, які дислокуються у Польщі в рамках зміцнення східного флангу НАТО.

Фото: PAP