DRAGON-19: у Польщі стартували найбільші навчання за участю 12 країн НАТО
Укрінформ
У Польщі почалися найбільші цього року військові маневри DRAGON-19, в яких беруть участь солдати із 12 країн НАТО.
Про це повідомляє Радіо Польща.
У навчаннях задіяні 18 тисяч бійців і 2,5 тисячі одиниць військової техніки.
Головним учасником маневрів DRAGON-19 є 11-а Люблінська дивізія бронетанкової кавалерії, яку в рамках навчань підтримають, зокрема, військові підрозділи США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Румунії і Словаччини.
Маневри проходять на суші, на морі, в повітрі і кіберпросторі, їх головна мета – перевірити сумісність польських частин з союзницькими військами, які дислокуються у Польщі в рамках зміцнення східного флангу НАТО.
Фото: PAP