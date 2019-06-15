Зеленський ознайомився з роботою морської охорони на Азовському морі
Про це повідомляє прес-служба Президента.
"На палубі судна "Капітан Чусов" глава держави подивився показові заняття морських підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, саперів, водолазів підводного розмінування", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підрозділи відпрацювали навчання з затримання судна-порушника із застосовуванням вертольота Нацгвардії, кораблів морської охорони. Крім того, підрозділи здійснили безпарашутне десантування в Азовське море.
Президент також оглянув катери ДСНС та загону морської охорони, а також ознайомився зі зразками техніки та форми одягу для підрозділів морської охорони спеціального призначення.
Фото: president.gov.ua