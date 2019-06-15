Зеленський ознайомився з роботою морської охорони на Азовському морі

Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

"На палубі судна "Капітан Чусов" глава держави подивився показові заняття морських підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, саперів, водолазів підводного розмінування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи відпрацювали навчання з затримання судна-порушника із застосовуванням вертольота Нацгвардії, кораблів морської охорони. Крім того, підрозділи здійснили безпарашутне десантування в Азовське море.

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Президент також оглянув катери ДСНС та загону морської охорони, а також ознайомився зі зразками техніки та форми одягу для підрозділів морської охорони спеціального призначення.

Фото: president.gov.ua