Зеленський відкрив у Маріуполі Центр розмінування

Президент України Володимир Зеленський у Маріуполі взяв участь у відкритті Центру розмінування ДСНС України.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Зараз у нас війна, і ми всі хочемо, щоб вона закінчилася. Ми розуміємо, що на вас – дуже серйозна місія, серйозна відповідальність. Ми обов’язково повернемо наші території, бо Україна у нас єдина. Розмінування продовжуватиметься. Тисячі гектарів чекають на вас. Я вам усім бажаю успіху, бережіть себе», – сказав Президент.

Він оглянув медико-санітарну частину Центру, частини піротехнічних робіт і гуманітарного розмінування, а також автомобілі пожежної служби Маріуполя.

У залі управління інформацією Зеленський взяв участь у прямому включенні з села Бердянське, де працівники ДСНС відновлюють оселі, постраждалі від артилерійських обстрілів. Глава держави подякував рятувальникам за роботу.

«Я побачив найголовніше – особливе ставлення до людини у Центрі розмінування. Це не тільки високий технічний стан, це умови життєдіяльності», – зауважив Зеленський.

Він також оглянув спеціальну техніку підрозділів ДСНС та ознайомився з роботою піротехнічного розрахунку.

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Зазначається, що для Центру, крім сучасного обладнання, закуплено роботів, які допомагатимуть з розмінуванням, щоб зберегти життя людей. Нині на території Донбасу, що перебуває під контролем України, заміновано 7 тис. кв. км.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, штатна чисельність частини налічує 67 осіб та складається з відділення перевірки якості розмінування, груп піротехнічних робіт у складі трьох відділень піротехнічних робіт у м. Маріуполь та м. Слов'янськ, групи спеціальних піротехнічних робіт у складі відділень підводного розмінування (морського та річкового), а також відділення спеціальних вибухових робіт.

"Центр забезпечений двома піротехнічними машинами важкого типу, чотирма піротехнічними машинами легкого типу, вісьмома оперативно-піротехнічними машинами, однією водолазною оперативно-піротехнічною машиною, бульдозером на гусеничному ходу типу ІМР-2, засобами пошуку ВНП на глибину до 0,5 м., до 3 м., до 6 м., комплектами дистанційного переміщення ВНП, засобами індивідуального захисту (бронешоломи, бронежилети, окуляри, тактичні костюми легкого типу та типу EOD-9), а також іншим спеціальним обладнанням для проведення піротехнічних робіт" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на базі реконструйованої будівлі передбачається розміщення медико-санітарної частини з метою медичного забезпечення діяльності працівників Центру та громадян.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський у суботу, 15 червня, перебуває з робочою поїздкою у Донецькій області.

Фото: president.gov.ua