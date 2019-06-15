Зеленський назвав угоду між Метінвест та Air Liquide важливим сигналом для інвесторів

У ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» відбулося підписання інвестиційного контракту між «Метінвест Холдинг» та Air Liquide щодо будівництва комплексу повітророзподільної установки.

Участь у церемонії взяли Президент України Володимир Зеленський і Надзвичайний і Повноважний посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, повідомляє прес-служба глави держави.

«Це дуже важлива подія для України в цілому. Це зміцнить віру західного ринку у стабільність країни», – наголосив Президент.

Він висловив переконання, що підписання контракту є важливим сигналом для інвесторів, які вкладатимуть в Україну.

Як зазначається, угоду про будівництво комплексу повітророзподільної установки підписали генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков та віце-президент Air Liquide Ласад Джовані.

Зеленський відвідав ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» / Фото: Прес-служба Президента

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Документ передбачає надання 25 млн дол. США. Це перша частина великого проекту, який максимально підвищить енергоефективність і зменшить викиди на підприємстві.

Загальна вартість проекту становить 78,3 млн дол. США. Під час його впровадження буде створено 1 тис. робочих місць.

Прес-служба Президента повідомила, що Зеленський також ознайомився з обладнанням підприємства, зокрема з роботою машини безперервного лиття заготовок № 4. Агрегат зведено в рекордні терміни – всього за два роки. Машина відповідає європейським стандартам якості в питаннях екології.