Зеленський у Маріуполі зустрівся з молоддю та представниками бізнесу
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Зокрема, Зеленський переглянув презентацію програми розвитку малого та середнього підприємництва міста.
Президент зауважив, що малий і середній бізнес – це «кров для організму країни».Робоча поїздка Президента до Донецької області / Фото: Прес-служба Президента
«Що може зробити влада? Влада може не заважати і лише допомагати», – сказав він.
Президент також наголосив на важливості реформи правоохоронних органів.
«Головна мета – «держава у смартфоні», щоб мінімізувати спілкування бізнесу з чиновниками», – підкреслив він.
Президент зазначив, що нині готуються реформаторські законопроекти, які сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу.
Окремо Зеленський відзначив важливість розвитку інфраструктури Донбасу.
«Найближчим часом будуть інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу. Я говорю про це з усіма іноземними інвесторами», – резюмував він.
Президент також поспілкувався зі слухачами ІТ-курсу Beetroot Academy.