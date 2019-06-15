Президент призначив ще двох тимчасових голів ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючих обов'язки голів Полтавської та Одеської облдержадміністрацій.

Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави.

Зокрема, тимчасове виконання обов’язків голови Полтавської обласної державної адміністрації покладено на Олега Пругла.

Крім того, тимчасове виконання обов’язків голови Одеської облдерадміністрації покладено на Світлану Шаталову.

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Як повідомлялося, 11 червня Президент увільнив Сергія Паращенка від тимчасового виконання обов’язків голови Одеської обласної державної адміністрації, а Романа Товстого - від тимчасового виконання обов’язків голови Полтавської ОДА.

Як раніше повідомлялося, Президент Володимир Зеленський звільнив ряд голів обласних державних адміністрацій і призначив 12 тимчасово виконуючих обов'язки.