Дружина екс-віце-канцлера Австрії йде в парламент

Дружина колишнього віце-канцлера Австрії та екс-голови "Австрійської партії свободи" (FPÖ) Гайнца-Крістіна Штрахе – Філіппа Штрахе – буде балотуватися в Національну раду (нижня палата парламенту) Австрії під час дострокових виборів у вересні.

Третє місце у списку FPÖ по Відню фактично гарантує депутатський мандат дружині Штрахе, який був змушений подати у відставку після так званого скандалу "Ібіцагейт" і сам не балотуватиметься в парламент, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Вона дуже зраділа взяти на себе таку велику відповідальність", - прокоментував очільник віденської FPÖ Доміннік Неп рішення про включення Штрахе до прохідного третього місця в списку.

За його словами, дружина екс-віце-канцлера добре виконувати свій мандат, в парламенті вона опікуватиметься темами сім’ї та захисту тварин.

При цьому, як запевнив політик, в жодному разі не йдеться про угоду, коли в парламент йде Філіппа Штрахе, а її чоловік, який скомпрометований відео з Ібіци, відмовляється від походу в Національну раду.

Раніше австрійські ЗМІ повідомляли про можливість балотування Г.-К. Штрахе в депутати національного парламенту по списку FPÖ у Відні. Також досі залишається невирішеним, чи прийме колишній очільник правопопулістської партії мандат депутата в Європарламенті після відповідних виборів у травні.

Як повідомляв Укрінформ, 17 травня німецькі ЗМІ опублікували відеозаписи, таємно зроблені під час зустрічі очільника FPÖ (у подальшому - віце-канцлер) Гайнца-Крістіана Штрахе та його помічника (у подальшому - очільник парламентської фракції FPÖ) Йоганна Гуденуса з, як вважалося, "племінницею російського олігарха" на Ібіці у липні 2017 року. Австрійські політики, зокрема, обговорювали з багатою росіянкою фінансування партії в обмін на різні преференції після приходу до влади.

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В результаті спровокованої публікацією відео політичної кризи в країні розпалася коаліція, федеральний уряд на чолі з Себастіаном Курцем був відправлений у відставку і в країні повідомили про проведення нових парламентських виборів. Очікується, що вони пройдуть 29 вересня.

Фото: apa.at