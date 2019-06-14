Рада Безпеки ООН засудила атаку на нафтові танкери в Оманській затоці

Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці у четвер, 13 червня.

Про це заявив представник головуючого зараз в ООН Кувейту Мансур Айяд аль-Атайбі, передає DW.

За словами аль-Атайбі всі члени Ради Безпеки засудили цей інцидент і закликали ретельно розслідувати його, але офіційних рішень з цього приводу прийнято не було.

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Аль-Атайбі зазначив, що американська сторона не представила РБ ООН доказів причетності Ірану до інциденту з можливим нападом на два нафтові танкери в Оманській затоці.

"Ми не обговорювали жодних доказів", - заявив представник Кувейту.

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У свою чергу, постпред США при ООН Джонатан Коен підтвердив позицію Вашингтона, згідно з якою відповідальність за напад на танкери несе Іран.

"Жодне угруповання у регіоні не має ні ресурсів, ні потенціалу, щоб діяти з такою точністю. Проте у Ірану є зброя, експертні дані та інформація від спецслужб, щоб зробити це", - заявив Коен.

Нагадаємо: 13 червня два танкери були атаковані в Оманській затоці біля берегів Ірану. ЗМІ повідомили, що від вибухів постраждали Front Altair норвезької компанії Frontline і Kokuka Courageous японської судноплавної фірми Kokuka Sangyo. В якості причин вибухів називають торпедні атаки та підрив на мінах.