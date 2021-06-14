Для маловідомих замків Західного Поділля розробили відеоекскурсії

У межах проєкту «Вартові часу: онлайн-мандрівки замками Західного Поділля» розробили чотири відеоекскурсії маловідомими замками Хмельниччини та Тернопільщини.

Про це повідомляє Хмельницька ОДА, передає Укрінформ.

«Успішно завершено роботу в межах історико-культурного проєкту «Вартові часу: онлайн-мандрівки замками Західного Поділля». Втілення проєкту в життя стало можливим завдяки гранту та договору, підписаному між Німецьким культурним центром «Ґете-Інститут» при Посольстві Федеративної Республіки Німеччини в Україні та Хмельницьким обласним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді за фінансової підтримки Дому Європи (House of Europe). Безпосередній організатор проєкту – Дмитро Ващук, кандидат історичних наук, керівник гуртків Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді», – йдеться у повідомленні.

У межах проєкту створили цикл екскурсій замками Західного Поділля. Обрані замки не такі популярні історико-краєзнавчі об’єкти, як Кам’янець-Подільський чи Хотин, і не мають гарного транспортного сполучення. У більшості з них відсутні професійні екскурсії.

Зазначається, що медіапродукт актуальний не лише у період пандемії як частина онлайн-навчання, але й стане у пригоді для галузі історичного краєзнавства, пам’яткознавства, мікроісторії.

Завдяки проєкту з’явилися такі відеоекскурсії: «Маленький ключ великого шляху: Жванець, Кудринці, Чорнокозинці», «Твердиня над Збручем: Скала Подільська», «Castrum Rubrum: Червоногород», «Західний форпост Гедиміновичів: Теребовля та Чортків».

Усі відеоекскурсії доступні для перегляду на YouTube-каналі Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.