У старовинному місті Бучач на Тернопільщині стартували «Дні Пінзеля»

Триденна мистецька акція «Дні Пінзеля» розпочалася у старовинному місті Бучач, де свого часу жив і творив геніальний скульптор XVIII ст. Іоанн Георг Пінзель.

Про це розповів кореспонденту Укрінформу координатор проєкту Віктор Гребеньовський.

«Уже кілька років поспіль ми проводимо таку духовно-мистецьку імпрезу, намагаючись привернути увагу загалу до життя і творчості «українського Мікеланджело», як часто називають всесвітньовідомого скульптура Іоанна Пінзеля, котрий залишив у нашому місті та на його околицях дивовижні твори сакрального мистецтва. Три дні будуть насичені різноманітними зустрічами, виставками, відвідинами місць, пов’язаних із Пінзелем», – сказав Гребеньовський.

За його словами, «Дні Пінзеля» розпочалися 11 червня у костелі Внебовзяття Богородиці, де досі збереглися скульптури вівтаря та інші яскраві зразки творчості митця.

Саме у цьому храмі відбулася урочиста меса, перегляд документального фільму «Таїна Пінзеля – від Бучача до Лувру».

У триденній програмі святкувань – відкриття фотовиставки, експозиції картин міжнародного живописного пленеру «Мистецькими шляхами Пінзеля», скульптур проєкту «Під зорею Пінзеля», презентація книги «Я, Іоанн».

Також учасники відвідають село Рукомиш, де нині зберігається фігура св. Онуфрія роботи Пінзеля, проведуть літературно-мистецькі зустрічі у тутешній кав’ярні, розташованій у Бучачі в «Арт-дворику».

Відповідну музичну атмосферу створять і музичні колективи, серед яких струнний ансамбль «Quattro corde» Івано-Франківської філармонії.

Іоанн Георг Пінзель – скульптор середини XVIII століття, представник пізнього бароко і рококо. Засновник Львівської школи скульпторів. Біографічні відомості про майстра майже відсутні. Його етнічне походження, місце і час народження, а також обставини появи на Галичині та смерті наразі невідомі. Усередині 1740-х років він з’явився при дворі магната Миколи Василя Потоцького, який став його головним замовником і патроном. У 1751 році одружився у Бучачі. Упродовж 1750-60-х років (переважно спільно з архітектором Бернардом Меретином) працював у Львові, Ходовичах (тепер Львівська область), Городенці, Гвіздці (нині Івано-Франківська область), Монастириську (костел Успіння Пречистої Діви Марії), Бучачі (обидва — сучасна Тернопільська область). У 1756-1761 роках виконав бічні вівтарі в одному із храмів Львова, монументальні статуї святих Атанасія, Леона, кінну статую святого Юра.