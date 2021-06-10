У Тернополі відзначили «Лемківський кермеш»

Майже пів тисячі лемків із різних областей України відзначили у Тернополі фольклорне свято «Лемківський кермеш» біля дерев’яної церкви святого Вознесіння Господнього.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Саме слово «кермеш» означає свято, престольний празник. Але воно не є лише релігійним празником, а барвистим фольклорно-музичним дійством лемківської культури, святом, яке ми вже традиційно кілька років поспіль проводимо біля цієї дерев’яної церквиці. Маємо гарну нагоду, аби разом зібратися, згадати і відтворити наші прадавні звичаї та традиції, помолитися за здоров’я рідних і близьких, за мир в Україні», – розповів кореспонденту агентства голова товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович.

За його словами, мета такого духовно-фольклорного дійства – не лише згадати непросту долю лемків, але й можливість побачити зразки народного мистецтва, почути лемківські пісні, гумор, скуштувати автентичні страви лемків.

У програмі свята були виступи лемківських колективів, експозиція лемківського народного одягу, відкриття колекції з 80 ікон із 52 країн світу, яку зібрала тернополянка Марія Тройчак.

Лемки – західна етнічна гілка українського народу, яка століттями проживала на схилах Карпат. Внаслідок обміну населенням між комуністичною Польщею та Радянською Україною, проведеним у 1944-1946 роках, 2/3 лемків із ПНР було переселено на територію тодішньої УРСР, а решту під час операції «Вісла» (1947) — на північно-західні землі Польщі. Відтоді значна частина лемків живе в різних регіонах України, а на історичній Лемківщині залишилися здебільшого лемки Словаччини та Закарпаття.