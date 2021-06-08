У Колочаві на Трійцю влаштують «Верховинське літо»

Упродовж двох днів, 19-20 червня, у Колочаві на Закарпатті вперше проходитиме молодіжний етнофестиваль «Верховинське літо». Організатори обіцяють ватру, народну музику, співи та наголошують на дрескоді – вишиванці.

Про це повідомили на сторінці Колочавської територіальної громади у Фейсбуці.

Розпочнеться етнофестиваль ввечері у суботу, 19 червня, на горі Томиш. Тут на пагорбі запалять велику ватру і на фоні гір з дивовижним краєвидом села відбудеться концерт за участі місцевих фольклорних колективів. Паралельно працюватимуть кілька локацій, де туристів вчитимуть грі на народних інструментах (трембіта, скосівка, сопілка, дримба) та співати коломийки.

У неділю, 20 червня, всіх гостей свята організатори чекають у центрі Колочави, біля Культурно-мистецького центру (амфітеатру). Саме відкриття амфітеатру у селі – ключова подія фестивалю, під час святкового концерту виступатиме гурт «Чаламада». Головний гість свята – народний артист України Іван Попович.

Молодіжний етнофестиваль «Верховинське літо» має на меті промоцію культурної та історичної спадщини Карпат (традицій, ремесел, звичаїв, музики, архітектури).

Як повідомляється, організатор свята – Колочавська сільська рада.

Захід організовано у межах проєкту «Світ Карпатських розет – заходи зі збереження унікальності культури Карпат», що реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020 рр.