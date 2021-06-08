На Миколаївщині уперше проведуть фестиваль «Koblevo Freedom Fest»

На Миколаївщині у курортній зоні Коблево найближчими вихідними – 11-13 червня – відбудеться фестиваль «Koblevo Freedom Fest».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на організаторів фестивалю.

У програмі заходу – відкриті чемпіонати Півдня України з workout та фрірану (паркуру), кубок «Пляжний черлідинг Коблево 2021», кубок Чорного моря з кайтбордінгу, мотошоу, де 50 найкращих спортсменів України вперше змагатимуться на пляжній трасі з перешкодами.

Крім того, творчі колективи з усієї України покажуть свої таланти в різних напрямках мистецтва. Це і повітряна гімнастика, і вокальне та театральне мистецтво, і сучасна хореографія та bally dance.

«Сподіваюсь, що захід цей ми проведемо на гідному рівні і туристи його вподобають. Ми плануємо такі фестивалі проводити щорічно саме на початку або наприкінці туристичного сезону, щоб продовжити його тривалість», – зазначив заступник голови ОДА Микола Марінов.

Фестиваль проводиться під патронатом голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.