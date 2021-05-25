Екзотичне Причорномор'я: де відчути себе, як за кордоном?

Поласувати делікатесами, побачити пеліканів і зробити селфі на тлі маяка можна, не виїжджаючи з України

Минулого літа українські курорти пережили бум. Закриті через Covid-19 кордони зробили свою справу. Українці їздять до Коблева, Затоки, Залізного порту, Скадовська, Грибовки. Далі цих курортних містечок Одеська та Херсонська області так і залишилися terra incognita. Спеціально для Укрінформу затяті мандрівники, ведучі Нового каналу Леся Нікітюк і Макс Узол поділилися локаціями, які відкриють Причорномор'я з нового боку. Місцями ці локації нагадують Африку і навіть Латинську Америку.

ТАКА АФРИКАНСЬКА ХЕРСОНЩИНА

Херсонську область можна вважати однією з найбільш інстаграмних областей України, переконана Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк / Фото: Facebook.com

«Якщо запитаєте, куди потрібно обов'язково поїхати в Україні, — відповім, що в Херсонську область. Вона недооцінена, — розповідає Леся Нікітюк. — Це просто скарб для туриста!»

Тут можна знайти нетипову, екзотичну Україну. Олешківські піски, розташовані на Херсонщині —альтернатива розкрученій Сахарі. До речі, це єдина пустеля в Європі.

«Не все в цій пустелі — класичне, — ділиться враженнями ведучий і тревел-блогер Макс Узол. — Там є і сосни, і кущі, які ростуть посеред пісків. Та масштаби вражають». Вхід на територію — 50 грн, з екскурсоводом — 600 грн. Йти туди краще на заході сонця, тому що воно не так пече, і все набуває нереального золотистого кольору, радить Макс.

Острів Джарилгач

А ось острів Джарилгач чимось схожий на савану. Достатньо піти вглиб, де немає натовпів туристів, або замовити сафарі, щоб упевнитися: на острові ховається українська "Африка" з дикою природою, білосніжними пляжами і морем блакитного кольору. А якщо пощастить — можна побачити диких тварин, наприклад, оленів, ланей або муфлонів.

СЕЛФІ СЕРЕД ВОДИ ТА ПОЛЯ

Будете на Херсонщині - обов'язково відвідайте Станіслав-Аджигольський маяк. Це найвищий маяк в Україні, висотою в двадцятиповерховий будинок — 64 метри! І одна з найперших хай-тек-конструкцій в світі. Знизу здається, ніби його сплели з лози. Усередині маяка стоїть будиночок доглядача, а біля нього — сад, город і трохи живності. Виглядає це нетипово, враховуючи, що маяк знаходиться посеред води. Можна потрапити і на територію, і всередину маяка. І навіть піднятися гвинтовими сходами наверх. Тільки краще уточнити заздалегідь, чи пускають на маяк, адже в 2020 році почали реконструкцію будівлі. Але і з води він виглядає велично.

Дістатися до маяка можна двома способами: замовити екскурсію з Херсона або найняти баркас в туристичному комплексі Забарине.

Маяк Хабловський / Фото: Єлизавета Жарких

Ще один крутий маяк у Херсонській області — Хабловський. На відміну від «побратимів», він розташований посеред чистого поля. Неофіційно отримав статус найбільш інстаграмного маяка України. Поруч з ним можна зробити красиві фото на тлі соняшників або пшениці.

Так чому він стоїть посеред поля, далеко від водойм? Спочатку можна подумати, що колись тут була вода, вона пішла, і будівля опинилася на суші. Але ні! Маяк будували в степу від початку, і він не один, а входить у систему трьох маяків. Дніпровський лиман досить складний для проходження кораблів. Орієнтир з трьох маяків допомагає уникнути аварій. Всередину Хабловського маяка, на відміну від Аджигольського, вас не пустять. Він працює автоматично. Іноді сюди приїжджають майстри щось полагодити і перевірити, але зазвичай конструкція порожня. Цікавий маяк і тим, що відноситься до сталінської епохи і був побудований до останнього сталінського з'їзду більшовиків.

Дістатися маяка можна тільки на автомобілі. Вирішите сюди приїхати — вписуйте в маршрут ще одну точку — Херсонські гори, вони ж Станіславський Гранд-Каньйон, що знаходиться в 15 кілометрах від Хабловського маяка. Це гострі уступи, що вкриті травою і заходять у воду.

НЕМОВ У МЕКСИЦІ

На Херсонщині є й інші дивовижні локації. Місцеві рожеві озера легко сплутати з мексиканськими. На відміну від латиноамериканських, наші не так розкручені. Сюди не летять натовпи туристів зі всіх куточків світу. Та й українці не надто поспішають побачити красу своїми очима.

Рожеві озера

Рожеві озера — в селах Григорівка і Геройське. Скупатися можна тільки в першому. Дивовижні водойми належать державному підприємству з видобутку солі. Через те, що тут вирощують харчовий продукт, купатися не дозволять. Але про селфі на тлі рожевої води можна домовитися.

ЕКЗОТИЧНА ОДЕЩИНА

Одеська область не менш фотогенічна, ніж Херсонська, і також таїть багато місць, здатних здивувати досвідчених туристів. Всім відома українська Венеція — Вилкове. Місто розташоване на воді. Щоправда, його канали за кольором і рослинністю більше схожі на Амазонку. А місцеві мріють не про новий спорткар, а про човен. До речі, вони п'ють воду просто з каналів. І не тільки п'ють...

Вилкове

«У Вилковому серед традиційних українських страв я відшукала жаб, — згадує Леся Нікітюк. — Так, справжніх жаб з болота. Смажених у клярі. Традиційних українських. Уявляєте, там ловлять їх в найближчому каналі та з задоволенням наминають».

АРАБСЬКА КАЗКА

В Одеській області можна відчути себе героєм східних переказів. Для цього потрібно відправитися в садибу Курисів в селі Курисово. Палац виконаний в арабо-готичному стилі. Вхід на територію садиби — 50 грн. Виглядає вона казково, незважаючи на те, що її стан залишає бажати кращого.

«У 1917 році палац зробили сільськогосподарським технікумом, — розповідає Макс Узол. — Пізніше румунські окупанти розграбували його дочиста. Вивезли меблі, люстри і навіть паркет».

Палац-садиба Курісів

Не пожаліли окупанти і англійський парк, хоча деякі рослини все ж не встигли знищити. Поспішайте бачити те, що дожило до наших днів.

МРІЯ ОРНІТОЛОГА

У дикому степу Тузловських лиманів стоять милі бунгало з очерету. Їх побудували, щоб спостерігати за птахами. А тут, повірте, є на що подивитися. Білолобі гуси, червоношиї казарки, лебеді-кликуни, качки різних видів і іноді — шпаки. Але родзинка лиманів — найбільша колонія пеліканів у Європі! Влітку вони живуть саме тут, приваблюючи іноземних орнітологів. А ось українці цю місцевість практично не відвідують. І даремно! Де ще можна побачити екзотичних птахів у природних умовах проживання?

ЗАМОРСЬКИЙ ДЕЛІКАТЕС

Ще один лиман в Одеській області гідний відвідування — Тилігульський. Він розташований на кордоні з Миколаївщиною. Тут водяться кулінарні скарби — устриці. Заморський делікатес вирощують у селі Червоноукраїнка.

Тилігульський лиман

«Устриці заведено їсти сирими, разом з морською водою, яка знаходиться всередині раковини (її називають устричним лікером), — ділиться досвідом Леся Нікітюк. — Розташування ферми нереально круте. Тут можна просто посидіти на свіжому повітрі, вдихнути морський бриз і поспостерігати за заходом сонця».

Там же є пляж, щоб позасмагати та скупатися.

Антоніна Хамхіль, Київ

Фото з відкритих джерел