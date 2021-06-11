На Рівненщині презентували «родзинки» нового туристичного сезону

Поліське сафарі, фестивалі й нові велосипедні маршрути – ці та інші особливості нового туристичного сезону презентували у Рівненській області.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

«Рівненщина туристична» знову трансформується в офлайн-простір. Ми підключили громади та підготувалися до 2021 року. Акцент – на внутрішній туризм», – сказав заступник голови облдержадміністрації Сергій Гемберг.

Повідомляється, що засновник туристичного бренду «Freakdays» Сергій Сокальський презентував унікальний піший маршрут завдовжки 33 км, який розпочинається із «родзинки» Рівненщини – «Тунелю кохання» – і завершується на Базальтових стовпах.

Діджитал-менеджер «Рівненщини туристичної» Антон Трофімчук розповів про спецпроєкт «Крафтери Рівненщини», його героїв, яскраві фотосесії та пошук атмосферних туристичних атракцій.

Серед цьогорічних особливостей туристичного сезону – проєкт Острозької громади – туристичний маршрут «На обороні земель Волинських», спостереження за птахами.

Також одним із різновидів активного відпочинку буде велосипедний туризм. Найпростіші маршрути проходять рівниною в околицях міста Острог, а найскладніші – пересічною місцевістю соснових та мішаних лісів з перепадами висот.

У маршрути Клесівської громади включено унікальний дендропак, локацію «Зачарований ліс», один із найбільших у Європі діючий гранітний та затоплені кар’єри, сплави на байдарках, Голубе озеро, або Коплище, бурштинове сафарі на квадроциклах. Цікавим має стати і маршрут до «Бурштинових копалень» – музею просто неба, де туристи можуть подивитися на результати видобутку бурштину як легального, так і нелегального.

Як повідомляв Укрінформ, на Рівненщині серед культурних подій 2021 року знаковими будуть фестиваль народного мистецтва «Водіння Куста» в селі Сварицевичі, етномініфест «Троєцькі забави» у Сарнах, етнорокфестиваль «Казан» в смт Соснове, Всеукраїнський рокфестиваль «Тарас Бульба -2021». У цьому переліку і фестиваль прадавніх човнів, етноекофестиваль «Буща Папороть», Міжнародний джазовий фестиваль «ART JAZZ».

Також в області відзначатимуть низку історичних дат. Це, зокрема, 370-річчя битви під Берестечком та 460-а річниця Пересопницького Євангелія.

Фото: rv.gov.ua