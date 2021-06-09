У Рівному каштан-довгожитель відзначив своє 120-річчя

Гіркокаштану, що росте у середмісті Рівного, виповнилося 120 років.

Про це передає Укрінформ із посиланням на сайт видання «7 днів».

«На каштані встановили табличку, де, окрім віку, зазначено висоту дерева (16 м) та його обхват (4,08 м). Старожил внесений до карти пішохідного та веломаршрутів до вікових дерев у Рівному», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом на маршруті протяжністю 6 кілометрів розташовано 10 дерев віком понад 100 років. Кожне з них має свою історію. Про неї можна дізнатися, скориставшись QR-кодом.

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Також зауважуюється, що на згаданому маршруті усі понад столітні дерева внесено до природно-заповідного фонду Рівненської області.

Як повідомлялося, на Рівненщині нині нараховується 310 природних територій та об’єктів природи.

Фото: 7dniv.rv.ua