На Рахівщині біля підніжжі гори Близниця рясно зацвіли дикі нарциси й рідкісний тирлич.

Про це повідомила пресслужба Рахівського лісового дослідного господарства у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначили лісівники, нарцис вузьколистий, що в першій половині травня масово цвіте у відомій для туристів Долині нарцисів на Хустщині, зараз вкрив луки у високогірних масивах Рахівського дослідного господарства – біля гори Близниця. В урочищі Тростянець Квасівського лісництва квітами вкрита вся полонина Шиса.

Лісівники пояснюють, що нарцис вузьколистий поширений в Альпах, на Балканах i в Карпатах на висотах 900-2000 над рівнем моря. Тому, в умовах субальпійського і альпійського поясів Свидовецького хребта і Марамороського кристалічного масиву, нарцис почувається дуже добре і місцями утворює менш щільні зарості, ніж в Долині нарцисів.

Закарпатські полонини масово розквітли нарцисами і тирличем / Фото: Роман Приступа, Рахівське ЛДГ

Окрім нарциса вузьколистого, карпатські полонини вкрилися символом Альп – квіткою тирлич. Саме її можна побачити на національній символіці і одязі, вишиванках, коробках цукерок, рекламі і т. ін. усіх приальпійських країн.

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«Квітка тирлич росте в Карпатах на полонинах, у зарослях з вільхи зеленої. Занесена до Червоної книги України. У природних умовах таку рослину можна зустріти на будь-якому континенті Землі, але найбільш часто вона трапляється у зоні помірного клімату Північної півкулі, наприклад, на субальпійських і альпійських луках. Частина видів може зустрічатися на висоті близько 5,5 тисячі метрів над рівнем моря», - йдеться в повідомленні.

Ця культура популярна серед травників, які проживають у Карпатах. Вони використовують її для лікування захворювань жовчного міхура, печінки й органів травлення.