Морська вода біля узбережжя Одещини відповідає санітарно-гігієнічним вимогам – МОЗ

Якість морської води за санітарно-мікробіологічними показниками біля пляжів Одеси та області відповідає санітарно-гігієнічним вимогам і придатна для купання.

Про це повідомляє ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України", передає Укрінформ.

"Проби морської води, відібрані у визначених контрольних точках на 22-х пляжах Одеси та області, які мають офіційний статус, за санітарно-хімічними та санітарно-мікробіологічними показниками відповідають гігієнічним вимогам", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що інформацію про виявлені нестандартні проби направлено для вжиття відповідних заходів керівництву органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

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В Одесі відбирають морську воду для досліджень проб у контрольних точках поряд з муніципальними пляжами "Лузанівка", "Ланжерон", "Відрада", "Дельфін", "Аркадія", "Чайка", "Курортний" та "Золотий берег".

Загалом в Одесі функціонують близько 80 пляжів, в тому числі два для осіб з інвалідністю.

Температура води біля узбережжя Одеси станом на 9 червня становить 18°С.