В Одесі відкрили інклюзивний пляж з пандусами та ліфтом

В Одесі відкрили інклюзивний пляж з пандусами та ліфтом

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Укрінформ
Локація отримала екологічний сертифікат «Блакитний прапор». 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради, передає Укрінформ. 

Пляж обладнаний  пандусами для спуску на пляж та у воду, тактильною плиткою, безкоштовними шезлонгами, місцем для занять спортом та спеціальним ліфтом.

Також на території встановили медичний пункт, роздягальні та вбиральні. Для дітей є  два дитячих майданчики, один з яких інклюзивний.

За словами міського голови Геннадія Труханова, облаштування пляжу проводилося у взаємодії з громадськими організаціями людей з інвалідністю, структурними підрозділами мерії.

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Як зазначається  у повідомленні, локацію обладнали поблизу пляжу «Дельфін».

Фото: https://omr.gov.ua/

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