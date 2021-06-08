В Одесі відкрили інклюзивний пляж з пандусами та ліфтом

Локація отримала екологічний сертифікат «Блакитний прапор».

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради, передає Укрінформ.

Пляж обладнаний пандусами для спуску на пляж та у воду, тактильною плиткою, безкоштовними шезлонгами, місцем для занять спортом та спеціальним ліфтом.

Також на території встановили медичний пункт, роздягальні та вбиральні. Для дітей є два дитячих майданчики, один з яких інклюзивний.

За словами міського голови Геннадія Труханова, облаштування пляжу проводилося у взаємодії з громадськими організаціями людей з інвалідністю, структурними підрозділами мерії.

Як зазначається у повідомленні, локацію обладнали поблизу пляжу «Дельфін».

Фото: https://omr.gov.ua/