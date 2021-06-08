На Закарпатті ремонтують дорогу до туристичного «магніту» – ферми плямистих оленів

На Закарпатті відновлюють покриття на дорозі регіонального значення Р-21 Долина – Хуст, що веде до топової туристичної локації регіону — ферми плямистих оленів.

Маршрут відновлюють у межах програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомив на офіційному сайті Закарпатської облдержадміністрації перший заступник голови ОДА Мирослав Білецький, передає Укрінформ.

За його словами, наразі підрядник працює на ділянці між селами Іза та Липча Хустського району, тут фрезерують зношене асфальтне покриття та укріплюють основу дорожнього одягу. Крім цього, підрядник влаштовує регенерацію конструктивних шарів за технологією «холодний ресайклінг».

«Водночас із цими роботами підрядник паралельно влаштовує систему водовідведення. Цей етап надзвичайно важливий під час ремонту доріг. Якщо не зробити водовідведення взагалі, чи якщо ці роботи зроблять неякісно, вже за рік-два дорога почне руйнуватися, тому цьому етапу приділяють особливу увагу», – прокоментував Білецький.

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Як наголошують у Закарпатській ОДА, саме по Р-21 можна дістатися до цікавої і популярної туристичної локації – єдиної в Україні ферми плямистих оленів, яка розташована за селом Іза.

Тут доглядають за стадом рідкісних оленів, яких завезли на Закарпаття із Калінінградської області наприкінці 1980-х.