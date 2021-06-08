У Меджибожі зняли проморолик про історичні та туристичні локації

У Меджибожі на Хмельниччині, що відоме своєю фортецею, зняли проморолик про відомі історичні та туристичні локації до 875-ї річниці з часу першої писемної згадки про селище.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Меджибізька громада.

«Меджибізька селищна рада створила проморолик з нагоди 875-ї річниці з часу першої писемної згадки про Меджибіж. Основна ідея роботи полягала в тому, щоб повністю показати красу нашої громади, її історичні та заповідні місця, природу й туристичну привабливість», – йдеться у повідомленні.

875-річчя Междибожа відзначатимуть у суботу, 12 червня. У програмі заходів – концерт, ярмарок, дитячі розваги, спортивні турніри, богатирські ігри.

Візитівка Меджибожа – відомий замок, що є пам’яткою фортифікаційної архітектури XIV-ХІХ ст. У селищі функціонує відомий Державний історико-культурний заповідник «Межибіж». Крім того, селище – один із центрів паломництва хасидів, які приїздять туди на могилу засновника хасидизму Ісраеля Баал Шем Това. Територією Меджибізької громади проходить і туристичний маршрут «Край Бога і Божка», на якому мандрівників чекає знайомство з колонами-каплицями, Михайлівською дерев’яною церквою, збудованою в 1733 р., Свято-Преображенським жіночим монастирем, цілющими джерелами, криницями-журавлями.