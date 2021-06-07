В Івано-Франківську за кошти ЄС створять «єврейський» туристичний маршрут

В Івано-Франківську підписали грантовий проєкт щодо дослідження та збереження єврейської культури вартістю понад 280 тис. євро, партнер – румунське місто Сігет.

Як передає Укрінформ, про це повідомив директор департаменту інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради Ігор Попадюк на своїй сторінці у Фейсбуці.

«...Грантовий контракт на загальну суму 287745,19 євро щодо реалізації проєкту «Дослідження та збереження єврейської культурної спадщини на прикордонній території» (JCulture) в рамках Програми транскордонного співробітництва Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2014-2020. Партнер проєкту – Музей м. Марамуреш (Сігет)», – заявив Попадюк.

За його інформацією, в Івано-Франківську проєкт передбачає ремонт частини водовідведення синагоги, встановлення зовнішнього освітлення, 10 меморіальних дощок та створення «єврейського» туристичного маршруту.

Мета проєкту – покращення співпраці міст Івано-Франківська та Сігет шляхом спільної туристичної капіталізації мультикультурної спадщини, виявлення, збереження та пропаганда єврейської спадщини як важливої частини місцевої історії.

Відомо, що в Івано-Франківську реформістська синагога Темпель була відкрита 1899 року. Будівля зведена у мавританському стилі з елементами неоренесансу. Найбільшої руйнації синагога зазнала під час Другої світової війни.