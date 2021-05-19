«Невдома»: туристів стимулюватимуть мандрувати незвіданими місцями Прикарпаття

В Івано-Франківській області розпочали проєкт «Невдома: мандруй незвіданим Прикарпаттям» про подорожі, які туристи можуть здійснити самотужки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Івано-Франківщина туристична».

«Сьогодні управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації розпочинає публікацію туристичних репортажів промоційного проєкту «Невдома: мандруй незвіданим Прикарпаттям». Це проєкт про «досвідні» подорожі, упродовж яких туристи, мандруючи самостійно, зосереджуються на переживанні місцевості чи конкретного місця, активно та змістовно взаємодіючи з його історією, людьми, культурою, продуктами харчування та навколишнім середовищем», – йдеться в повідомленні.

Тут переконані, що такі мандри дадуть змогу мешканцям та гостям Прикарпаття перезавантажити себе, друзів, родину, а ще додадуть нового досвіду і вражень.

«Щосереди на головному туристичному порталі Івано-Франківської області iftourism.com у розділі «Враження» публікуватимуться репортажі про маловідомі, незвідані або поки не дуже популярні серед туристів містечка і села Івано-Франківщини. Наша мета – популяризація незвіданих локальних дестинацій області, стимулювання туристів до активних самостійних подорожей, а місцевих громад – до розвитку туристичної інфраструктури», – зазначають на сайті.

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Туристичні репортажі для порталу створили франківські гіди та краєзнавці Іван Бондарев і Андрій Костишин. Вони зізналися, щоб описати мандрівки, довелося їхати навіть в ті місця, де відсутня інфраструктура і ніде купити магнітика. Натомість, спілкування з місцевими мешканцями принесло справжнє задоволення від подорожей. Краєзнавці переконані, що в області є потенціал для створення нових туристичних маршрутів, і зізнаються, що справжнім відкриттям для них стали селища Більшівці та Кути.