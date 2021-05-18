Франківські депутати просять уряд та УЗ відновити колію від Підвисокого до Галича для розвитку туризму

Франківські депутати просять уряд та УЗ відновити колію від Підвисокого до Галича для розвитку туризму

Укрінформ
Депутати Івано-Франківської міської ради ухвалили звернення щодо відновлення залізничної колії від Підвисокого до Галича протяжністю 29 км.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Тож сьогодні на сесії Івано-Франківської міської ради ухвалили звернення щодо відновлення залізничної колії від Підвисокого до Галича. Загалом – 29 км», – повідомив Марцінків.

За його інформацією, це скоротить час приїду з Києва до Івано-Франківська на 2 години.

«Це допоможе відразу з’єднати дві артерії Тернопіль – Ходорів та Ходорів – Івано-Франківськ. Також, це допоможе скерувати пасажирські поїзди з півдня і сходу України та з Києва, що оптимізує час у дорозі», – йдеться у зверненні франківських депутатів.

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На їх переконання, такий крок – виправданий і малозатратний для збільшення пасажиропотоку та розвитку туристичного потенціалу Івано-Франківської області.

Марцінків нагадав, що в Україні вже будували такі залізниці і навів приклад колії з Києва до Борисполя. Депутати сподіваються на оперативне та позитивне вирішення цього питання, яке, стверджує міський голова Франківська, вже опрацьоване з Міністерством фінансів.

Як зазначив Марцінків кореспонденту Укрінформу, це звернення депутати міської ради направили до уряду та Укрзалізниці.

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