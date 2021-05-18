Франківські депутати просять уряд та УЗ відновити колію від Підвисокого до Галича для розвитку туризму

Депутати Івано-Франківської міської ради ухвалили звернення щодо відновлення залізничної колії від Підвисокого до Галича протяжністю 29 км.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Тож сьогодні на сесії Івано-Франківської міської ради ухвалили звернення щодо відновлення залізничної колії від Підвисокого до Галича. Загалом – 29 км», – повідомив Марцінків.

За його інформацією, це скоротить час приїду з Києва до Івано-Франківська на 2 години.

«Це допоможе відразу з’єднати дві артерії Тернопіль – Ходорів та Ходорів – Івано-Франківськ. Також, це допоможе скерувати пасажирські поїзди з півдня і сходу України та з Києва, що оптимізує час у дорозі», – йдеться у зверненні франківських депутатів.

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На їх переконання, такий крок – виправданий і малозатратний для збільшення пасажиропотоку та розвитку туристичного потенціалу Івано-Франківської області.

Марцінків нагадав, що в Україні вже будували такі залізниці і навів приклад колії з Києва до Борисполя. Депутати сподіваються на оперативне та позитивне вирішення цього питання, яке, стверджує міський голова Франківська, вже опрацьоване з Міністерством фінансів.

Як зазначив Марцінків кореспонденту Укрінформу, це звернення депутати міської ради направили до уряду та Укрзалізниці.