Укрзалізниця запускає додатковий щоденний потяг зі Львова до Бердянська

Укрзалізниця додає ще один «морський» рейс до літнього сезону та відкриває продаж квитків на щоденний поїзд № 86/186-185/85 Львів – Новоолексіївка, Бердянськ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Укрзалізниці.

Зазначається, що перший рейс зі Львова планується 11 червня, він відправиться о 10:55, а прибуде до Новоолексіївки об 11:35, до Бердянська о 13:00 наступного дня.

Читайте також: Укрзалізниця відкриває сполучення Чернігова та Сум з Одесою на літній період

Відправлення у зворотному напрямку планується з 12 червня: з Бердянська — о 15:05, з Новоолексіївки — о 15:40, прибуття до Львова наступного дня о 15:40.

Як повідомлялося, з 14 травня Укрзалізниця призначила новий літній потяг для жителів Волині та Полісся, який поєднає Ковель та Миколаїв.