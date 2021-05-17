Укрзалізниця запускає додатковий щоденний потяг зі Львова до Бердянська

Укрзалізниця запускає додатковий щоденний потяг зі Львова до Бердянська

Укрінформ
Укрзалізниця додає ще один «морський» рейс до літнього сезону та відкриває продаж квитків на щоденний поїзд № 86/186-185/85 Львів – Новоолексіївка, Бердянськ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Укрзалізниці.

Зазначається, що перший рейс зі Львова планується 11 червня, він відправиться о 10:55, а прибуде до Новоолексіївки об 11:35, до Бердянська о 13:00 наступного дня.

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Відправлення у зворотному напрямку планується з 12 червня: з Бердянська — о 15:05, з Новоолексіївки — о 15:40, прибуття до Львова наступного дня о 15:40.

Як повідомлялося, з 14 травня Укрзалізниця призначила новий літній потяг для жителів Волині та Полісся, який поєднає Ковель та Миколаїв.

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