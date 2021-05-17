Укрзалізниця відкриває сполучення Чернігова та Сум з Одесою на літній період

АТ "Укрзалізниця" у червні 2021 року запустить поїзди з Чернігова та Сум до Одеси.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що поїзд № 213/214 Суми – Одеса курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня, у зворотному напрямку – по парних числах від 16 червня.

Поїзд № 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса курсуватиме із 17 червня по непарних числах, у зворотному напрямку – по парних числах.

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Обидва поїзди матимуть зручний розклад вечірнього відправлення: з Сум о 19:34, з Чернігова о 21:58 і прибуватимуть до Одеси об 11:33.

Як повідомляв Укрінформ, з 14 травня Укрзалізниця запустила новий поїзд сполученням Ковель — Миколаїв.