Укрзалізниця відкриває сполучення Чернігова та Сум з Одесою на літній період
Укрінформ
АТ "Укрзалізниця" у червні 2021 року запустить поїзди з Чернігова та Сум до Одеси.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що поїзд № 213/214 Суми – Одеса курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня, у зворотному напрямку – по парних числах від 16 червня.
Поїзд № 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса курсуватиме із 17 червня по непарних числах, у зворотному напрямку – по парних числах.
Обидва поїзди матимуть зручний розклад вечірнього відправлення: з Сум о 19:34, з Чернігова о 21:58 і прибуватимуть до Одеси об 11:33.
Як повідомляв Укрінформ, з 14 травня Укрзалізниця запустила новий поїзд сполученням Ковель — Миколаїв.