Укрзалізниця запустила до моря 11 додаткових поїздів

Укрзалізниця запустила до моря 11 додаткових поїздів

Укрінформ
Укрзалізниця на червень 2021 року призначила 11 додаткових поїздів до моря.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що вже з 3 червня по непарних числах курсує довгоочікуваний жителями Східної України поїзд № 269/270 Лисичанськ — Одеса. Також з 3 червня почав курсувати поїзд №204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро — Генічеськ. Зворотно з Генічеська потяг №189/203 курсуватиме з 6 червня.

З 4 червня до Азовського моря вирушає потяг №282/281 Хмельницький — Генічеськ, з 5 червня відправляється потяг №280/279 Жмеринка — Генічеськ. З 5 червня по непарних числах Укрзалізниця запускає потяг №231/232 сполученням Івано-Франківськ — Генічеськ; у зворотному напрямку він курсуватиме по парних числах.

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З 10 червня жителі Дніпра та Кривого Рогу, крім Генічеська, зможуть дістатися Бердянська. Потяг №472/471 Дніпро — Бердянськ курсуватиме по парних числах, зворотно — по непарних. Потяг №552/551 Кривий Ріг — Бердянськ курсуватиме по парних числах через Запоріжжя, зворотно по непарних.

З 11 червня жителі Харкова зможуть дістатися Бердянська потягом №261/262 Харків — Бердянськ. З 11 червня зі Львова вирушить потяг №86/186-185/85 Львів – Новоолексіївка до Бердянська.

Крім того, для жителів Чернігова та Сум Укрзалізниця запустила потяги №213/214 Суми – Одеса та № 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса. Потяг №213/214 курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня. Поїзд №204/203 курсуватиме з 17 червня по непарних числах.

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