Укрзалізниця відновлює сполучення Дніпра та Кривого Рогу з Бердянськом

АТ "Укрзалізниця" з 10 червня відновлює курсування ще двох «морських» потягів: №472/471 Дніпро — Бердянськ та №552/551 Кривий Ріг — Бердянськ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Ці поїзди вирушатимуть по парних числах, зворотно — по непарних. Розклад зручний: відправлення з Дніпра о 22:50, прибуття до Бердянська о 08:23; відправлення з Кривого Рогу о 21:20, прибуття до Бердянська о 08:23", - йдеться у повідомленні.

Нещодавно Укрзалізниця запустила потяг для жителів Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного та цілої агломерації східноукраїнських міст до Одеси. Також відкрито інші «морські» рейси до літнього сезону: жителі Чернігова та Сум можуть купувати квитки на швидкий поїзд до Одеси, а для львів'ян з'явилося нове щоденне літнє сполучення з Бердянськом.

Укрзалізниця нагадує про правила безпеки на період розповсюдження коронавірусної інфекції: носіть маски правильно, користуйтесь антисептиками та дотримуйтесь безпечної дистанції.