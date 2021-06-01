Укрзалізниця запустить «Джазовий експрес»

АТ "Укрзалізниця" на час фестивалю Leopolis Jazz Fest перетворить поїзд Інтерсіті+ № 715 сполученням Київ — Львів на спеціальний «Джазовий експрес».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що поїздка супроводжуватиметься джазовими композиціями. Також Укрзалізниця розіграє два квитки на відкриття фестивалю серед підписників своєї офіційної сторінки у Фейсбуці.

Дістатися до Львова в ці дні можна також будь-яким з близько 40 потягів, які прямують і з міст-мільйонників (Одеси, Дніпра, Харкова, Запоріжжя), і з менших (Бахмута, Бердянська, Рівного, Лисичанська, Кременчука та інших). «Проте серед усіх варіантів «Джазовий експрес» — найзручніший: він вирушає зі столиці о 06:50 ранку й прибуває до Львова о 13:45», - додали в Укрзалізниці.

Як повідомлялося, Leopolis Jazz Fest відбудеттся у Львові з 24 по 28 червня. На ньому виступатимуть всесвітньо відомі музиканти, такі як SEAL, Авішай Коен, Кріс Ботті, Камасі Вашингтон, оркестр Jazz at Lincoln Center Orchestra на чолі з Вінтоном Марсалісом, Катрін Віндфельд та інші.