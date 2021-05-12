На Leopolis Jazz Fest виступить володар чотирьох Греммі – Seal

У Львові 24-28 червня відбудеться фестиваль Leopolis Jazz Fest 2021, який стане першою великою концертною подією з початку пандемії в Україні. Під час події виступить близько сотні співаків та музикантів світового рівня. Серед запрошених виконавців, британський співак, володар чотирьох премій Греммі – Seal.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції повідомив артдиректор фестивалю Олексій Коган.

"Люди, які люблять музику, у вас є нагода побачити Seal. Він, безумовно, зірка. Останній його альбом має назву «Standards», в ньому він співає саме джазові стандарти. І я думаю, що багато з цього альбому ми почуємо на фестивалі Leopolis Jazz Fest», - анонсував Коган.

Відомий своїм неповторним хрипким баритоном та класичним написанням пісень, Seal досяг успіху в багатьох музичних жанрах. Його м'який тембр, що звучить у хітах «Crazy» і «Kiss from a Rose», швидко закріпив за ним статус шанованого співака. За ці роки Seal продав понад 30 мільйонів альбомів по всьому світу. Співак виступить і на основній сцені фестивалю в парку Хмельницького, імені Едді Рознера.

Серед хедлайнерів також американський трубач та композитор Кріс Ботті. На його рахунку понад 4-ри мільйони проданих платівок. Протягом останніх трьох десятиліть Ботті записувався та виступав з такими зірками як Стінг, Барбра Стрейзанд, Тоні Беннетт, Леді Гага, Джош Гробан, Йо-Йо Ма, Майкл Бубле, Пол Саймон, Джоні Мітчелл, Джон Мейер, Андреа Бочеллі, Джошуа Белл, Стівен Тайлер (Aerosmith) і навіть Френк Сінатра.

Також під час фестивалю відбудеться концерт Jazz at Lincoln Center – це біг-бенд з 15 віртуозних музикантів на чолі з Вінтоном Марсалісом, що базується в Нью-Йорку. Головна місія Jazz at Lincoln Center - музично збагачувати та розширювати глобальну спільноту джазових слухачів, навчати й просвітлювати, знайомити з історією різних жанрів й поколінь.

Загалом планується, що у фестивалі візьмуть участь близько сотні виконавці. Як зазначають організатори, програма ще допрацьовується і найближчим часом стануть відомі всі імена артистів.

Leopolis Jazz Fest у Львові відбудеться 24-28 червня з дотриманням карантинних обмежень та тестуванням глядачів на COVID-19. Продаж квитків розпочнеться в кінці травня.

Leopolis Jazz Fest - міжнародний джазовий фестиваль, який щороку проходить у форматі open-air в червні у Львові. Він успішно стартував у 2011 році . Guardian включив фестиваль в список найкращих фестивалів Європи.