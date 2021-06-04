Екскурсії до відкритого нещодавно кургану на Дніпропетровщині відвідали вже 2 тисячі осіб

Археологи, які досліджують знайдений нещодавно біля Новоолександрівки на Дніпропетровщині курган з унікальним мегалітичним комплексом, проводять для охочих освітні екскурсії. За два тижні їх відвідали понад дві тисячі осіб.

Про це під час прямого включення на пресзаході Спілки археологів України в Києві розповів начальник Дніпровської експедиції "Охоронної археологічної служби України" Інституту археології НАН Дмитро Тесленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Багато людей цікавляться нашою діяльністю. Тому ми започаткували екскурсії вихідними. Упродовж двох тижнів до нас завітало понад 2 тис. людей. Тобто цей кромлех вже став туристичним об'єктом", – зазначив Тесленко.

Читайте також: На розкопках скіфського кургану знайшли вівтар для жертвоприношень

Втім, за словами археолога, найближчими вихідними екскурсії навряд чи зможуть відбутися через зливи, які вже кілька днів не дають змогу проводити дослідницькі роботи.

У подальшому ділянку навколо кромлеха планують перетворити на рекреаційну зону. Археолог наголосив, що, попри звинувачення деяких представників місцевої громадськості, забудовник, якому належить ця територія, не збирається руйнувати курган, розуміючи його історичну і культурну цінність.

Тесленко зазначив, що розкопки кургану біля села Новоолександрівка археологи почали 5 квітня і зараз наближаються до центральної частини цього насипу. Встановили, що курган почав створюватися ще в енеоліті, він є сучасником трипільської культури. Саме в той час було створено унікальну конструкцію навколо центральної частини насипу – кромлех із вертикально вкопаних брил. Далі, вже в бронзовому віці, курган добудували і, за припущеннями дослідників, він сягав 12-14 м заввишки. Наприкінці 3 тисячоліття до н.е. будівництво кургану припинилося. Тобто він добудовувався близько тисячі років, назагал у ньому нарахували від енеоліту близько 11 будівельних періодів. Кілька разів там були поховані представники народу, який мешкав на цій території у пізньому бронзовому віці. Зараз його розкопують вручну, наближаючись до основного поховання чи поховань.

Фото: Дніпровська археологічна експедиція