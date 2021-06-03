Бучач на Тернопільщині готується до «Днів Пінзеля»

«Дні Пінзеля» готуються провести у старовинному містечку Бучач на Тернопільщині, де творив відомий скульптор XVIII ст. Іоан Георг Пінзель.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів координатор цього проєкту, митець і музикант Віктор Гребеньовський.

«Традиційно, уже кілька років поспіль таку мистецьку акцію проводимо у середині червня. У такий спосіб привертаємо увагу гостей нашого міста, туристів, місцевих жителів до багатющої спадщини Пінзеля, пробуємо мистецькими атракціями нагадати про те середовище духовності, в якому творив всесвітньовідомий скульптор. Також упродовж трьох днів учасники свята зможуть побувати у найпотаємніших місцях, де колись ступала нога великого майстра», – сказав Гребеньовський.

За його словами, цьогорічні «Дні Пінзеля» розпочнуться у костелі Внебовзяття Богородиці, де збережені окремі зразки творчості митця.

Там пройде мистецька академія «Дні Пінзеля», урочиста меса, документальний фільм «Таїна Пінзеля – від Бучача до Лувру».

Також відбудеться концерт камерного оркестру Тернопільської обласної філармонії та вокального квартету «Акорд». У програмі святкувань – відкриття фотовиставки, експозиції картин міжнародного живописного пленеру «Мистецькими шляхами Пінзеля», скульптур проєкту «Під зорею Пінзеля», презентація книги «Я, Іоанн».

Також відбудеться екскурсія до села Рукомиш, де нині зберігається фігура св. Онуфрія роботи скульптора, літературно-мистецькі зустрічі у тутешній кав’ярні, розташованій в «Арт-дворі», концерт струнного ансамблю «Quattro corde» Івано-Франківської філармонії.

Іоанн Георг Пінзель – скульптор середини XVIII століття, представник пізнього бароко і рококо. Засновник Львівської школи скульпторів. Біографічні відомості про майстра майже відсутні. Його етнічне походження, місце і час народження, а також обставини появи на Галичині та смерті наразі невідомі. Усередині 1740-х років він з’явився при дворі магната Миколи Василя Потоцького, який став його головним замовником і патроном. У 1751 році одружився у Бучачі. Упродовж 1750-60-х років (переважно спільно з архітектором Бернардом Меретином) працював у Львові, Ходовичах (тепер Львівська область), Городенці, Гвіздці (нині Івано-Франківська область), Монастириську (костел Успіння Пречистої Діви Марії), Бучачі (обидва — сучасна Тернопільська область). У 1756-1761 роках виконав бічні вівтарі в одному із храмів Львова, монументальні статуї святих Атанасія, Леона, кінну статую святого Юра.

Для творів Пінзеля характерні велика емоційність, динаміка й експресія, надання створеним дивовижним формам життєвих рис.