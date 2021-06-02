Озеро Вирлиця у Києві може стати ландшафтним заказником місцевого значення

Озеро Вирлиця у Дарницькому районі столиці може стати ландшафтним заказником місцевого значення.

Як передає Укрінформ, відповідну ініціативу підтримали депутати Київради під час засідання Постійної комісії з питань екологічної політики, повідомляє пресслужба КМДА.

"Проєкт рішення щодо озера Вирлиця передбачає оголошення території (площею близько 98 га) ландшафтним заказником місцевого значення. Це унеможливить використання площі під забудову та меліорацію, а також сприятиме збереженню та відтворенню природних комплексів", – ідеться в повідомленні.

На засіданні комісії наголошувалося, що озеро Вирлиця лежить на перетині шляхів міграції птахів, а також заселене близько 30 видами риб, деякі з них наразі вже червонокнижні.

Окрім того, збереження зеленої зони – важливе з огляду на високі показники рівня забруднення повітря та надзвичайно щільну забудову в Дарницькому районі міста Києва.

Читайте також: Київрада оскаржуватиме в суді рішення про забудову Протасового Яру

Водночас місцева громада виступає за розширення меж передбачуваного заказника "Озеро Вирлиця" і просить включити туди прилеглі до озера території. Активісти наголошують, що створення заказника тільки в межах озера – водного плеса без прибережної захисної смуги та прилеглої території – неприпустимо, тому що рідкісні мігруючі птахи гніздяться саме тут. І можлива забудова прилеглої території зруйнує екосистему озера, а також може зменшити привабливість Києва для туристів, за яким у світі закріпився імідж зеленого міста. Відповідне офіційне звернення від ініціативної групи киян Дарницького району направлено в Київраду.

Як відомо, озеро Вирлиця розташоване у південно-східній частині Дарницького району міста Києва між проспектом Миколи Бажана, вулицями Ревуцького і Колекторною. Озеро природного походження, яке, внаслідок робіт з гідронамиву навколишніх житлових масивів, неабияк зросло у розмірах (на початку ХХ ст. його площа становила близько 10 га, тепер – 98 га). Поруч з озером 2006 року відкрито станцію метро «Вирлиця».