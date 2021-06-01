Київрада оскаржуватиме в суді рішення про забудову Протасового Яру

Рішення щодо забудови Протасового Яру в столиці буде оскаржено Київською міською радою у суді.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, повідомляє пресслужба міської ради.

«Солом'янський район один із найменш озеленених у місті Києві, тому збереження великих масивів зелених насаджень є необхідним для якості повітря та мікроклімату району. Наразі на цих територіях планується збудувати три багатоповерхові башти житлового комплексу. Це є неприпустимим. Міська влада буде відстоювати позицію територіальної громади міста та виступають на захисті її інтересів, тому рішення щодо забудови Протасового Яру буде оскаржено», – зазначив Бондаренко.

За його словами, Київська міська рада мала на меті прийняти рішення щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр» і повернення статусу території зелених насаджень ділянкам у Протасовому Яру, відведеним під забудову у Солом'янському районі. Обидва цих рішення Окружний адміністративний суд визнав протиправними.

«Суд вирішив, що, голосуючи за проєкти рішень, депутати Київської міської ради перевищили повноваження. На думку суду, жоден нормативний акт не передбачає можливості визнання органом місцевого самоврядування раніше прийнятого ним рішення таким, що не відповідає інтересам територіальної громади. Також суд дійшов висновку, що Київська міська рада «втрутилася» у право компанії «Дайтона груп» на майно й не розглянула можливість компенсації забудовнику», – зазначив Бондаренко.

Заступник міського голови підкреслив, що Київська міська рада буде оскаржувати це рішення, тому що у столиці є вкрай необхідним збереження усіх фрагментів природних ландшафтів, які досі існують.

Він зазначив, що територія проєктованого заказника також дуже цінна з точки зору збереження тваринного світу міста, яке й досі вражає своїм біорізноманіттям.

Як повідомляв Укрінформ, у Київській міській раді підтримали ініціативу щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр».

Окружний адміністративний суд Києва 30 квітня визнав протиправним рішення Київради про повернення статусу території зелених насаджень ділянкам у Протасовому Яру, відведеним під забудову.

Фото: Київрада