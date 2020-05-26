Зелена зона у Протасовому Яру: Кличко відреагував на протести під мерією

Київська міська рада на найближчій сесії розгляне питання зміни цільового призначення частини земельних ділянок Протасового Яру знову на зелену зону.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, коментуючи акцію громадських активістів за створення парку у Протасовому Яру, повідомляє КМДА.

«Хочу запевнити громаду: місто робить все для наведення ладу із землею урочища. На найближчу сесію Київради ми винесемо проєкти рішень про зміну цільового призначення частини земельних ділянок – знову на зелену зону. Я хотів би, аби депутати нинішнього скликання відповідально поставилися до цього питання і підтримали ці проєкти рішень», – зазначив Кличко.

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Він нагадав, що Протасів Яр справді з 1966 року є парком. Всупереч статусу парку 30 гектарів лісу багато років тому були роздані приватним фірмам для забудови.

«Також ми очікуємо від правоохоронних органів активізації захисту інтересів громади в судах. Та оперативного і об’єктивного розслідування існуючих кримінальних проваджень щодо земель Протасового Яру», – підкреслив мер.

Як повідомляв Укрінформ, 26 травня під Київською міською радою пройшла акція щодо створення парку в Протасовому Яру.