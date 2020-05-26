Зелена зона у Протасовому Яру: Кличко відреагував на протести під мерією
Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, коментуючи акцію громадських активістів за створення парку у Протасовому Яру, повідомляє КМДА.
«Хочу запевнити громаду: місто робить все для наведення ладу із землею урочища. На найближчу сесію Київради ми винесемо проєкти рішень про зміну цільового призначення частини земельних ділянок – знову на зелену зону. Я хотів би, аби депутати нинішнього скликання відповідально поставилися до цього питання і підтримали ці проєкти рішень», – зазначив Кличко.
Він нагадав, що Протасів Яр справді з 1966 року є парком. Всупереч статусу парку 30 гектарів лісу багато років тому були роздані приватним фірмам для забудови.
«Також ми очікуємо від правоохоронних органів активізації захисту інтересів громади в судах. Та оперативного і об’єктивного розслідування існуючих кримінальних проваджень щодо земель Протасового Яру», – підкреслив мер.
Як повідомляв Укрінформ, 26 травня під Київською міською радою пройшла акція щодо створення парку в Протасовому Яру.