Під Київською мерією вимагали створити парк у Протасовому Ярі
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Укрінформ
Під Київською міською радою відбулась акція, учасники якої вимагали створити парк у Протасовому Ярі.
Участь у мітингу взяло близько 50 людей, більшість була у медичних масках, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У нас є дуже проста вимога до Кличка - час створювати парк", - сказали організатори.
Акція під КМДА / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ
Учасники акції тримали у руках плакати із написами "Протасів Яр - зелена зона", "Протас - зелені легені Києва", "Протасів - парк, не паркінг", із зображеннями зелених долонь тощо.
Мітингувальники скандували "Кличко, час створювати парк" і запалювали зелені димові шашки.
Поблизу чергували два автомобілі поліції і представники поліції діалогу.
Акція пройшла спокійно.