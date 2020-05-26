Під Київською мерією вимагали створити парк у Протасовому Ярі

Під Київською міською радою відбулась акція, учасники якої вимагали створити парк у Протасовому Ярі.

Участь у мітингу взяло близько 50 людей, більшість була у медичних масках, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є дуже проста вимога до Кличка - час створювати парк", - сказали організатори.

Акція під КМДА / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Читайте також: Суд заборонив забудовнику проводити роботи у Протасовому яру

Учасники акції тримали у руках плакати із написами "Протасів Яр - зелена зона", "Протас - зелені легені Києва", "Протасів - парк, не паркінг", із зображеннями зелених долонь тощо.

Мітингувальники скандували "Кличко, час створювати парк" і запалювали зелені димові шашки.

Поблизу чергували два автомобілі поліції і представники поліції діалогу.

Акція пройшла спокійно.