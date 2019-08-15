Суд заборонив забудовнику проводити роботи у Протасовому яру

Громада Протасового яру виграла суд у забудовника ТОВ «Дайтона груп», наразі забудовник «Дайтона Груп» не може проводити жодні роботи на території Яру.

Про це очільник ініціативної групи «Захистимо Протасів Яр» Роман Ратушний розповів у ефірі Громадського радіо.

«14 серпня розглядалася апеляція на ухвалу рішення Окружного адміністративного суду Києва, в якому нещодавно були обшуки Національного антикорупційного бюро по діяльності Павла Вовка. Цією ухвалою суддя Чудак, це та сама суддя, яка визнала ніби-то незаконним перейменування вулиць у місті Києві, вона зупинила дію припису, який забороняв дніпровському забудовнику ТОВ «Дайтона груп» проводити будівельні та підготовчі роботи до усунення порушень. Порушеннями були виявлені невідповідності проєкту будівництва містобудівним умовам та обмеженням, які забудовник сам отримував через суд рік тому. Тому що місто відмовлялося видавати містобудівні умови та обмеження», — пояснив Ратушний.

За його словами, незаконність дозволу підтверджує сьогоднішній суд, який відновив у дію припис ДАБІ на заборону підготовчих та будівельних робіт до усунення порушень. Серед зазначених порушень, зокрема, невідповідність проєкту будівництва містобудівним умовам та обмеженням — базовому документу для будь-якого будівництва. Ратушний також зазначив, що позов громади обіцяло підтримати місто, однак досі цього не зробило.

«Після цього процесу ми виграли апеляцію, наразі забудовнику заборонено проводити будь-які роботи у Протасовому Яру, це дає громаді Протасового Яру, яка з цією забудовою бореться, час для того, щоб далі більш якісно і ефективно діяти у правовому полі, зокрема, скасувати дозвіл на будівництво, про що вже були подані відповідні позови, а також визнання недійсними договорів оренди-суборенди земельної ділянки», — розповів активіст.

Забудовник забрав техніку та «тітушок» після жорсткої позиції незадоволеної громади.

«Техніка забудовника була в Яру на початку травня, після жорсткої позиції громади Протасового Яру, а я наголошую, що це саме місцеві мешканці найближчих 26 вулиць, об’єднані ініціативою «Захистимо Протасів Яр», вони прогнали техніку. І тітушки перестали там з’являтися. З того моменту будь-яких підготовчих робіт чи будь-яких робіт не проводилося, про що він відверто брехав сьогодні на суді. Ми постійно здійснюємо спостереження з найближчих будинків і патрулюємо мікрорайон з метою громадської безпеки», — уточнив Ратушний.

Як повідомлялось, міська влада звернулася до забудовника, аби той припинив будь-які роботи в Протасовому Яру і не поглиблював конфлікт з громадою.

Крім цього, 2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві відбувся стихійний мітинг проти забудови Протасового Яру.

Також 15 липня у Києві протестувальники проти забудови у Протасовому яру частково перекрили парканом проїжджу частину

Фото: Громадське