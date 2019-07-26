Верховний Суд підтвердив, що Київрада незаконно передала під забудову землю в нацпарку

Верховний Суд підтвердив, що Київрада незаконно передала забудовнику земельну ділянку в урочищі Бичок в межах НПП “Голосіївський”.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства екології та природних ресурсів.

"Верховний Суд залишив без змін постанову Північного апеляційного господарського суду, який раніше задовольнив позов Національного природного парку “Голосіївський” про визнання недійсним рішення Київської міської ради про передачу в оренду товариству “Авеста-Буд” земельної ділянки на Столичному шосе (урочище Бичок, ділянка 1) у Голосіївському районі м. Києва для будівництва офісних комплексів з готелями, закладами громадського харчування, приміщеннями торговельно-розважального призначення і паркінгами, зі створенням та благоустроєм парків відпочинку, скверів, дитячих майданчиків, із подальшими їх експлуатацією та обслуговуванням", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, НПП "Голосіївський" рішенням господарського суду першої інстанції було відмовлено у позові про визнання незаконним рішення Київради про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, укладеного між нею та ТОВ "Авеста-Буд".

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Не погоджуючись із прийнятим рішенням, прокуратура Києва та НПП "Голосіївський" звернулися з апеляційними скаргами, в яких просили скасувати рішення суду першої інстанції та задовольнити позов у зв’язку з тим, що спірна ділянка входить до складу парку “Голосіївський” та віднесена в установленому законом порядку до території природно-заповідного фонду.

Постановою Верховного Суду від 25 липня 2019 року (на користь НПП “Голосіївський”) залишено без змін постанову Північного апеляційного господарського суду про визнання недійсним рішення Київської міської ради.