Кличко закликав забудовника припинити роботи в Протасового Яру
Про це повідомляє прес-служба Кличка.
«Забудовника, який апелює тим, що має документи та дозволи на будівництво, закликають не йти на конфлікт з громадою. Натомість - скоригувати проект, представити його на містобудівній раді, узгодити з фахівцями та громадськістю. Місто шукає також юридичні інструменти для вирішення цього конфлікту», — заявив очільник столиці.
Кличко додав, що влада «не може ігнорувати думку громади», але «треба шукати правові інструменти».
За його словами, більша частина Протасового Яру перебуває у приватній власності з початку 2000-х, тому у випадку, коли забудовник має всі необхідні документи, місто може тільки звернутися до суду.
«А тим часом вирубують дерева, йде будівництво. Поки тривають судові розгляди, на таких ділянках виростають будинки», — сказав Кличко.
Він звернувся до забудовника із закликом припинити роботи.