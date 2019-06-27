Кличко закликав забудовника припинити роботи в Протасового Яру

Міськголова Києва Віталій Кличко закликав забудовника припинити роботи в Протасовому Яру і «не поглиблювати конфлікт з громадою».

Про це повідомляє прес-служба Кличка.

«Забудовника, який апелює тим, що має документи та дозволи на будівництво, закликають не йти на конфлікт з громадою. Натомість - скоригувати проект, представити його на містобудівній раді, узгодити з фахівцями та громадськістю. Місто шукає також юридичні інструменти для вирішення цього конфлікту», — заявив очільник столиці.

Кличко додав, що влада «не може ігнорувати думку громади», але «треба шукати правові інструменти».

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За його словами, більша частина Протасового Яру перебуває у приватній власності з початку 2000-х, тому у випадку, коли забудовник має всі необхідні документи, місто може тільки звернутися до суду.

«А тим часом вирубують дерева, йде будівництво. Поки тривають судові розгляди, на таких ділянках виростають будинки», — сказав Кличко.

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Він звернувся до забудовника із закликом припинити роботи.