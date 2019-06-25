Активісти на Протасовому Яру в Києві знесли бетонний паркан та перекрили дорогу

Біля парку Протасів Яр у Солом'янському районі Києва активісти знесли паркан, який попередньо встановив забудовник «Дайтона Груп», перекрили дорогу на знак протесту проти незаконної забудови зеленої зони.

Про це повідомляє Громадське.

Також активісти, серед яких місцеві жителі, прибрали раніше вирубані забудовником дерева. За словам активістів, акція є безстроковою.

Протести на Протасовому Яру в Києві продовжуються. Активісти знесли паркан, який попередньо встановив забудовник pic.twitter.com/yLvrk3XWzt — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 24 червня 2019 р.

"Активісти розповідають, що днями тут чергують тітушки, які охороняють вирубку, ображають їх та перешкоджають відеофіксації. За словами місцевих жителів, ці тітушки працюють на представника «Національного корпусу» та ексазовця Сергія Коротких на позивний «Боцман». Його тут бачили поряд з «тітушками» і запевняють, що люди - його. Самого забудовника пов'язують із Геннадієм Корбаном", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, «Дайтона груп» планує збудувати на території зеленої зони три 40-поверхівки — ЖК «Tourbillon».

Раніше ДАБІ надало припис на будівництво та вирубку лісу, наголосивши, що висота будинків занадто велика. Забудовник даний припис скасував через Окружний адміністративний суд. Наразі ухвалу розглядають в апеляційному суді.

Крім того, повідомляється, що активісти вимагають від правоохоронців цілодобової охорони.

19 червня на місці забудови у Протасовому Яру в Києві місцеві жителі та активісти власними авто перекрили доступ техніці забудовника.

Фото: Громадське.