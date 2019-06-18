ЗМІ: У Протасовому Яру - штовханина між забудовниками й активістами

"Зараз Протасів Яр атакує забудовник. Завіз техніку, пиляє дерева, вивозить їх. Прошу усіх, хто може, приїхати на підтримку", - написав він.

Водночас, як повідомляє "Громадське", у Протасовому Яру в Києві сталася штовханина між активістами та представниками забудовників, які пиляли й вивозили дерева.

У Протасовому Яру в Києві працює техніка, пиляють дерева — між активістами та представниками забудовників сталася штовханина pic.twitter.com/7XLeMyT6KF — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 июня 2019 г.

На місці активісти виявили кілька нещодавно зрізаних дерев.

Представники забудовника намагались екскаватором згрібати спиляні дерева, але протестувальники завадили їм це робити.

Між активістами і забудовниками сталася штовханина, на місце приїхала поліція.

За словами протестувальників, забудовники не можуть виконувати ніяких робіт на місці, бо там відсутній паркан. Своєю чергою представник забудовника каже, що активісти не дають їм його встановити.

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Як повідомлялось, 2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві відбувся стихійний мітинг проти забудови Протасового Яру. В акції взяли участь близько 100 людей.