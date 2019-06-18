ЗМІ: У Протасовому Яру - штовханина між забудовниками й активістами

ЗМІ: У Протасовому Яру - штовханина між забудовниками й активістами

Відео
Укрінформ
У Протасів Яр в Києві забудовник завіз техніку, там пиляють дерева.
Про це повідомив народний депутат Ігор Луценко на своїй сторінці у Facebook.

"Зараз Протасів Яр атакує забудовник. Завіз техніку, пиляє дерева, вивозить їх. Прошу усіх, хто може, приїхати на підтримку", - написав він.

Водночас, як повідомляє "Громадське", у Протасовому Яру в Києві сталася штовханина між активістами та представниками забудовників, які пиляли й вивозили дерева.

На місці активісти виявили кілька нещодавно зрізаних дерев.

Представники забудовника намагались екскаватором згрібати спиляні дерева, але протестувальники завадили їм це робити.

Між активістами і забудовниками сталася штовханина, на місце приїхала поліція.

За словами протестувальників, забудовники не можуть виконувати ніяких робіт на місці, бо там відсутній паркан. Своєю чергою представник забудовника каже, що активісти не дають їм його встановити.

Читайте також: У Києві відбулась стихійна акція проти забудови Протасового Яру

Як повідомлялось, 2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві відбувся стихійний мітинг проти забудови Протасового Яру. В акції взяли участь близько 100 людей.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-