Влада Києва вимагає від забудовника забратись з історичного Подолу

Департамент охорони культурної спадщини КМДА направив до замовника будівництва на вул. Набережно-Хрещатицькій, 21 у Подільському районі припис із вимогою зупинити будівельні роботи.

Як повідомляє пресслужба КМДА, відповідний припис направлено ТОВ «Житловий комплекс Ільїнський".

"Земельна ділянка за вказаною адресою розташована у Центральному історичному ареалі міста в межах археологічної та архітектурної охоронних зон та в межах: пам’ятки археології місцевого значення – «Культурний шар Подолу, ІХ-ХVIII ст.», пам’ятки архітектури місцевого значення «Дерев’яний водогін та замощення вулиць XVII-XVIII ст.», на території пам’ятки ландшафту та історії місцевого значення «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра» та на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», - повідомили у Департаменті.

Територія охороняється законодавством України у сфері охорони культурної спадщини. Археологічна цінність земельної ділянки не визначена і потребує додаткового вивчення.

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За результатами моніторингу охоронюваних зон встановлено, що на вказаній ділянці розташовується будівельний майданчик, огороджений парканом.

На будівельному майданчику знаходиться будівельна техніка та зафіксовано чотири земляних насипи, що може свідчити про проведення земельних робіт.

Науково-проектна документація на погодження до Департаменту охорони культурної спадщини не надходила.

Зазначені вище роботи виконані без погодженої науково-проектної документації та без дозволу Департаменту на виконання будь-яких робіт на зазначеному об’єкті, що може призвести до зміни пам’ятки та знищення (або пошкодження) культурного археологічного шару.

"З метою захисту та збереження пам’ятки Департамент вимагає припинити виконання будь-яких робіт на вказаній частині пам’ятки з моменту отримання припису, надати на розгляд до Департаменту науково-проектну документацію на виконання робіт на відповідній частині пам’ятки", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до ст. 43 Закону «Про охорону культурної спадщини» за умисне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини чи їх частин винні особи притягаються до кримінальної відповідальності відповідно до Закону.