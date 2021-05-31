Понад 40% українців старшого покоління взагалі не подорожують – дослідження

Більш ніж 40% українців вікової категорії “60+” взагалі не подорожують.

Про це свідчать дані дослідження ринку туристичної галузі "Електоральні настрої. Щотижневий звіт", презентованого в Укрінформі.

Згідно з результатами дослідження, 40,5% українців віком від 60 років взагалі не подорожують. Водночас 4,5% старших людей подорожують раз на місяць.

Найактивніше подорожують українці віком від 18 до 24 років. Так, дані дослідження свідчать про те, що 14,5% молоді подорожують раз на місяць, 14,9% – раз на кілька місяців, 20,6% – раз на пів року. Лише 3,5% молодих людей не подорожують взагалі.

Загалом 23,7% українців віком від 18 до 60+ взагалі не подорожують, 21,6% – раз на рік, 20,6% – раз на кілька років і рідше, 12,4% – раз на півтора року, 7,3% – раз на місяць.

Дослідження ринку туристичної галузі "Електоральні настрої. Щотижневий звіт" провела “Оперативна соціологія” впродовж 13-19 травня 2021 року. Загалом опитали 2 104 особи.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з результатами дослідження, 53,1% опитаних планують провести відпустку у 2021 році в Україні. Серед них 17,4% запланували відпочинок в Одеській області, 11,8% – у Закарпатській, 7,7% – у Запорізькій, 6,7% – у Львівській, 6,2% – у Херсонській. Найменше українців планують відпочивати в Севастополі – 0,1%, в Автономній Республіці Крим – 0,4%, у Тернопільській області – 0,8%, у Луганській – 0,8%. Водночас 10,7% українців планують відпочинок за кордоном. Ще 36% не визначилися.