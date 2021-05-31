МАУ з червня відновить рейси до Афін

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» планує відновити регулярні рейси до столиці Греції із 18 червня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що нова програма польотів передбачатиме виконання рейсів Київ – Афіни та Афіни – Київ щовівторка, щочетверга та щоп’ятниці.

До запуску регулярних рейсів МАУ з 4 червня розпочне чартерну програму до курортних зон Греції: Іракліона, Салоніків та Родоса.

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Як повідомляв Укрінформ, МАУ на період літньої навігації у 2021 році відновить регулярні рейси за 14 напрямками.