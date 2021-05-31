У Карпатах під горою Грофа відремонтують туристичний притулок

У Карпатах на полонині Плісце, що під горою Грофа, відремонтують туристичний притулок. Роботи розпочнуться 4 червня.

Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення управління ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак на своїй сторінці у Фейсбуці.

«4 червня починаємо акцію по ремонту туристичного притулку на пол. Плісце під г. Ґрофа. Охочі попрацювати, зголошуйтесь. Все потрібне вже у с. Осмолода. Роботи чимало», – повідомив Фіцак.

За його інформацією, туристичній спільноті вдалося зібрати кошти на ремонт притулку біля гори Грофа. Тут критичним вважають стан димоходу. За кошти небайдужих придбали необхідні інструменти та будматеріали. Для проведення ремонтних робіт запрошували волонтерів.

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Туристичний притулок на полонині Плісце – гірський притулок, збудований 2005 року для відродження туристичного потенціалу Карпатського регіону. Розташований за 9 км від селища Осмолода. Одночасно притулок може розмістити 20 туристів.

Грофа – гірська вершина в Українських Карпатах, у масиві Горгани. Розташована в Рожнятівському районі Івано-Франківської області, в межах природоохоронної території — Ландшафтного заказника «Грофа». Висота гори 1748 м.

Фото: Василь Фіцак, Фейсбук