У Карпатах готують ультрамарафон на унікальній трасі з підвищеннями

На Прикарпатті готують ультрамарафон на 100 км з підвищеннями, сумарна кількість яких сягатиме до 6 тис. метрів. Захід має допомогти формувати культуру туристичного руху в Карпатах.

Про це в Івано-Франківську для ЗМІ повідомив ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, одного з організаторів заходу, Ігор Цепенда, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми готуємо великий проєкт з польськими колегами – ультрамарафон, а це 100 км біг у горах з підвищенням до 6 тисяч метрів сумарної кількості всіх підвищень. Це – унікальна траса, яка не має сьогодні аналогів», – сказав Цепенда.

За його словами, через пандемію коронавірусу терміни проведення ультрамарафону визначити важко. Втім, попередньо, організатори готують його на травень того року, коли завершиться пандемія, і сподіваються, що це буде 2022 рік.

«В Європі такі ультрамарафони можуть об’єднувати до 4-5 тисяч учасників», – зауважив Цепенда.

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На його переконання, для реалізації таких проєктів необхідно збільшувати і посилювати волонтерський рух у Карпатах, а тому до його лав залучатимуть студентів університету.

«Двотисячники – це гори, які можуть підкоритися будь-якій людині. Тому ми формуємо велику групу молодих людей, які зацікавлені допомагати нашим рятувальним службам розширити безпеку руху. З іншого боку і найважливіше – почати формувати культуру туристичного руху в Карпатах, на зразок тих, які є в ЄС. Армія волонтерів – це та основа, яка допоможе нам змінити туристичний рух в Карпатах», – переконаний ректор Прикарпатського національного університету.

Він додав, що в Карпатах уже «є вершини, на які мандрівка має вигляд, як черга до магазину покращених продуктових товарів», а тому треба збільшувати кількість тих, хто буде розуміти, що таке Карпати і як їх зберегти.

Відомо, що Прикарпатський національний університет – один із партнерів проєкту програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020 «Адаптація колишньої обсерваторії на горі Піп Іван до потреб високогірного рятувального навчального центру (PIMReC)». Його мета – створення безпечного туризму в горах та покращення роботи рятівників на високогір’ї завдяки закупленому обладнанню та створенню Міжнародного навчального центру для рятувальників.