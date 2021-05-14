На Закарпатті туристів запрошують пройти найдовший маршрут Карпатами

На Закарпатті триває проєкт трьох гідів із проходження Закарпатського туристичного шляху — найдовшого маркованого маршруту Українськими Карпатами, що має 398 км. Його проходитимуть етапами впродовж усього літнього турсезону.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила закарпатська гід Аліса Смирна.

“Ідея пройти весь Закарпатський туристичний шлях (ЗТШ) завдовжки 398 км виникла у нас із колегами під час карантину. Наразі до проєкту можна залучити максимально багато людей, оскільки через карантин поки що важко подорожувати за кордоном. Ми з колегами – закарпатським екскурсоводом Сергієм Прокопом та мандрівником, автором блогу “Подорожуй” Віктором Стиничем – вирішили розбити цей довгий маршрут Карпатами в чотири сотні кілометрів на 11 етапів”, – розповіла Смирна.

За її словами, наразі вже пройдено перші два етапи, зараз реєструють учасників на третій етап ЗТШ, який відбудеться цими вихідними 15 травня. Це буде одноденний похід вихідного дня на Ужоцький перевал. Реєстрація ще відкрита — записатися до гурту можна за посиланням.

Як пояснила Смирна, проєкт триватиме впродовж усього літа. Кожен учасник отримує паспорт із позначкою, що він пройшов певний етап ЗТШ. Усі етапи формуються так, щоб подорожі припадали на вихідні дні — щоб якомога більше людей мали змогу долучитися.

Проходження Закарпатського туристичного шляху / Фото: Аліса Смирна

“Здебільшого маршрути одно- та дводенні, розраховані на десяток кілометрів. Але пізніше, влітку, будуть і важкі походи, які займуть три дні. Мова про маршрут “Від Попа до Попа” (мається на увазі Піп Іван Чорногірський та Піп Іван Марамороський — ред.) та від Міжгір'я до Усть Чорної через полонину Красну”, – розповіла вона.

За словами гіда, походи планують так, щоб максимально залучити туристів до знайомства з регіоном.

“Якщо в селі на маршруті є музей, ми обов'язково заходимо туди, ми залучаємо місцевих голів тергромад та істориків, також обов'язково їмо локальні страви та продукти. “Трині пироги” (від слова терти, це варіант галушок з сиром – ред.) на Березнянщині, які ми відкрили під час другого етапу проходження Закарпатського туршляху, сподіваюся, стануть на Закарпатті другим баношем”, – зазначила Смирна.

Ще одне завдання проєкту – перевірити маркування Закарпатського туршляху.

“Цей шлях маркований червоним кольором, від нього ідуть інші маршрути, позначені синім, жовтим та білим. Наше завдання перевірити, де та на яких ділянках є відхилення від маркування та скоординувати згодом власників цих територій, щоб маркування відповідало міжнародним стандартам. Уже помітили, що на деяких ділянках маршрут позначений не червоним, а іншим кольором. Це спантеличує туристів і таке треба виправляти”, – наголосила гід.

Читайте також: На Полтавщині презентували маршрут для прихильників активного туризму

Аліса Смирна додала, що їхній проєкт “Закарпатський туристичний шлях” триватиме й надалі, також деякі етапи повторять для тих туристів, хто не встиг чи не зміг долучитися до них зараз.

За її словами, цей проєкт насамперед – популяризація ЗТШ.

“Ми хочемо, аби українці знали про нього, і хотіли відмітитися не тільки на Лікійській стежці в Туреччині, наприклад. Прогнозуємо, що вже в наступному році кількість туристів, які захочуть пройти цей шлях, збільшиться в рази”, – сказала Смирна.

Як повідомляється, Закарпатський туристичний шлях ― один із головних пішохідних маршрутів Українських Карпат. Розташований у межах Закарпатської області. Його створили у 2004 році, у 2010-му маршрут промаркували згідно зі стандартами чеської системи маркування завдяки співпраці проєкту FORZA з ГО “Карпатські стежки” та органів місцевого самоврядування.