У Стамбулі цими вихідними урочисто відкрили мечеть на площі Таксім, яка має найвищий у країні вівтар висотою 9 м 45 см та найвищу в місті телевізійну вежу Чамлиджа, висота якої 369 метрів.

Про це повідомляє власкор Укрінформу.

Мечеть на площі Таксім може вмістити одночасно 2,5 тисячі людей. Вона одна з трьох найбільших у мегаполісі. Мечеть будували чотири роки, в її приміщенні є виставкова зала, бібліотека та їдальня.

У Стамбулі відкрили найвищу в місті вежу та мечеть з найвищим у країні вівтарем / Фото: ntv.com.tr

«Немає сумнівів, що голос, який лунає перед мечеттю Таксім, заглушить імперіалістів, прихильників тероризму і ворогів людства, які мають плани на нашу країну», - сказав на урочистому відкритті президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

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Він обіцяв побудувати мечеть на площі Таксім ще у 1994 році, коли обіймав посаду мера Стамбула.

Теле- та радіовежу Чамлиджа було відкрито в районі Юскюдар, на азійському боці Стамбула. Її висота 369 метрів, над рівнем моря - 587 метрів. Вежу почали будувати у 2017 році.

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Вежа займає площу більш як 30 тисяч кв.м, має 49 поверхів (4 з них під землею). З неї відкривається панорама Стамбула. Підсвітка вежі Чамлиджа складається з 62 тисяч лампочок, кожною з яких можна керувати окремо завдяки спеціальному програмному забезпеченню.