У Стамбулі відкрили найвищу в місті вежу та мечеть з найвищим у країні вівтарем
Про це повідомляє власкор Укрінформу.
Мечеть на площі Таксім може вмістити одночасно 2,5 тисячі людей. Вона одна з трьох найбільших у мегаполісі. Мечеть будували чотири роки, в її приміщенні є виставкова зала, бібліотека та їдальня.
У Стамбулі відкрили найвищу в місті вежу та мечеть з найвищим у країні вівтарем / Фото: ntv.com.tr
«Немає сумнівів, що голос, який лунає перед мечеттю Таксім, заглушить імперіалістів, прихильників тероризму і ворогів людства, які мають плани на нашу країну», - сказав на урочистому відкритті президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.
Він обіцяв побудувати мечеть на площі Таксім ще у 1994 році, коли обіймав посаду мера Стамбула.
Теле- та радіовежу Чамлиджа було відкрито в районі Юскюдар, на азійському боці Стамбула. Її висота 369 метрів, над рівнем моря - 587 метрів. Вежу почали будувати у 2017 році.
Вежа займає площу більш як 30 тисяч кв.м, має 49 поверхів (4 з них під землею). З неї відкривається панорама Стамбула. Підсвітка вежі Чамлиджа складається з 62 тисяч лампочок, кожною з яких можна керувати окремо завдяки спеціальному програмному забезпеченню.