На Полтавщині проведуть забіг, маршрут якого пролягатиме через Музей гончарства

На Полтавщині, в "гончарській столиці України" Опішні, в неділю, 30 травня, пройде спортивний фестиваль Opishnia Trail. Частина його маршруту пролягатиме територією Музею гончарства.

Про це повідомляється на сторінці Національного музею-заповідника українського гончарства у Фейсбуці, передає Укрінформ.

У дописі зазначено, що участь у заході візьмуть понад 300 спортсменів-бігунів. Забіги на 1, 10, 20 і 30 км розпочнуться о восьмій ранку і проходитимуть довколишніми ландшафтами та бездоріжжям. Територію музею учасники перетинатимуть, як очікується, з 8.00 до 11.00.

Читайте також: У Харкові пройшов благодійний забіг на підтримку людей з інвалідністю

Як відомо, на території музею-заповідника українського гончарства в Опішні розташований найбільший у Центральній та Східній Європі парк глиняних скульптур. Він складається з робіт українських та закордонних майстрів, створених під час фестивалів монументальної керамічної скульптури.